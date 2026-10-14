Imperia ospita l’Assemblea nazionale delle Province: atteso il presidente Sergio Mattarella

Imperia diventa la “capitale” delle Province. Lunedì 19 e martedì 20 ottobre la trentanovesima edizione dell’Assemblea Nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi) si terrà nel capoluogo, al Teatro Cavour. Per la città e per tutta la provincia sarà un grande evento. In entrambi i giorni sono attese delegazioni con presidenti e segretari, per un numero complessivo di circa 400 persone in rappresentanza degli 88 enti provinciali, per un’ assemblea che per la prima volta si svolgerà in Liguria. Alla giornata inaugurale, che secondo il programma ufficiale si aprirà alle 17, è annunciata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno martedì 20 ottobre - al mattino e nel pomeriggio - con interventi di alcuni Ministri e con incontri su vari temi che coinvolgeranno i Presidenti delle Province.

Il programma ufficiale dell’Assemblea sarà preceduto, lunedì 19 ottobre, dall’accoglienza dei Presidenti delle Province che si terrà nella sede dell’Amministrazione provinciale alle ore 14.

Il sindaco e Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, vicepresidente dell’Upi: E’ un grande onore per la città e la provincia di Imperia ospitare questo evento di grande rilievo istituzionale. La presenza annunciata del Presidente della Repubblica, gli interventi dei rappresentanti del Governo, il confronto tra amministratori provinciali provenienti da tutta Italia, conferiscono autorevolezza a un’Assemblea che giunge in un momento di grande importanza ed evoluzione per quanto riguarda gli Enti locali e in particolare per le Province. Negli ultimi anni mi sono battuto personalmente per ridare alle Province competenze, risorse finanziarie, organi amministrativi, capaci di conferire l’efficienza necessaria a un Ente territoriale di area vasta che deve mantenere funzioni di coordinamento tra i Comuni e le Regioni. Il mio augurio è che l’Assemblea a Imperia possa essere un punto di partenza o comunque una tappa significativa per il rilancio delle Province nell’architettura costituzionale>.

L’Assemblea Nazionale delle Province è organizzata dall’Upi in collaborazione con la Provincia e il Comune di Imperia, e si avvale anche del sostegno di Regione Liguria, Fondazione Carige, Rivieracqua.

Si allega il programma ufficiale dell’Assemblea.