Sanremo: due incidenti in pochi metri in corso Cavallotti a San Martino, tre feriti lievi portati in ospedale

Doppio incidente in pochi minuti, questa mattina intorno alle 7.45 in corso Cavallotti a Sanremo. Nel primo, di fronte a Villa Nobel, si sono scontrate due moto e, nel secondo (nella zona del quartiere di San Martino), lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un’auto e ha coinvolto anche due pedoni.

Ancora da accertare la dinamica e le responsabilità dei due incidenti, avvenuti nel momento di massimo traffico per la riapertura delle scuole. In totale sono stati tre i feriti, tutti trasportati in codice giallo di media gravità all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo.