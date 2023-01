Rapina ai danni di un emporio cinese a fine dicembre: i carabinieri di Bordighera arrestano i due colpevoli

Al termine di una accurata attività di indagine, sono stati arrestatati dai Carabinieri di Bordighera i due rapinatori, che avevano assalito un negozio gestito da imprenditori cinesi, il 27 dicembre scorso.

Si tratta di due tunisini di 28 e 32 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Da qualche tempo sono nella zona intemelia e avevano già commesso altri reati simili. Il 32enne, infatti, era in arresto da alcuni giorni per una rapina a Ventimiglia ai danni di una donna che usciva da un locale dopo una serata tra amici.

I due stranieri, nel primo pomeriggio del 27 dicembre, avevano messo sotto osservazione il negozio di via Aprosio, a quell’ora meno frequentato del solito e, per essere sicuri di non essere notati da sguardi indiscreti, hanno deciso di tentare il colpo entrando nell’emporio e facendosi consegnare dal titolare l’incasso della giornata, minacciandolo con un coltello o un taglierino.

Un magro bottino, tutto sommato, considerato che è stato calcolato in poco più di trecento euro, ma nel contesto di una azione azzardata perché, sebbene non fossero presenti altri avventori, nei pressi del locale sono collocate alcune telecamere che avevano chiaramente ripreso i due complici poco prima di entrare nel negozio.

I Carabinieri sono risaliti all’identità dei due autori del reato e quindi, anche nei confronti del più giovane (sebbene fuori dello stato di flagranza) sono scattate le manette per il ‘fermo di indiziato di delitto’, emesso nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica di Imperia. E’ infatti fondato per lui il pericolo di fuga, in quanto irregolare sul territorio nazionale.

I due dovranno rispondere del reato di rapina in concorso, aggravato dall’aver commesso il fatto mentre si trovavano illegalmente sul territorio nazionale e con l’utilizzo di armi o comunque strumenti atti ad offendere.