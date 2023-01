Frana a Molini di Triora: sopralluogo della Provincia, in serata la riapertura della SP 548

Rimarrà chiusa fino a stasera la Strada Provinciale 548 a Molini di Triora dove si è verificata una frana. Da ieri sera, la viabilità è stata interrotta, in prossimità del bivio per Glori, a causa di un grosso masso staccatosi dalla parete laterale e piombato sulla carreggiata per fortuna senza ferire nessuno.