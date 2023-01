Sanremo: due date per gli Open Day della Scuola Agraria, iscrizioni fino al 30 gennaio

Domenica 15 gennaio, dalle 9 alle 12 e sabato 21 gennaio, dalle 14 alle 18, presso la Scuola Agraria di Sanremo - l’Istituto Ruffini-Aicardi di Strada Maccagnan 37 - si svolgeranno gli appuntamenti di Orientamento Scolastico. Si tratta di una iniziativa rivolta alle famiglie degli alunni di terza media che vogliano visitare le componenti dell’Istituto (scuola, convitto, azienda, laboratori, palestra e refettorio) e ricevere indicazioni sul corso di studi e sulle attività ad esso connesse.

"I docenti della scuola e gli Istitutori del Convitto (che da Novembre 2022 è aperto anche alle ragazze) saranno a disposizione di tutti gli interessati per effettuare una visita guidata dell’Istituto e per fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per effettuare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. - ricordano dalla scuola - Per qualsiasi informazione basta rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto oppure ai numeri 329/3115080 (per la scuola) e 339/7980180 (per il convitto)".

"Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate da oggi, 9 gennaio 2023, fino al 30 gennaio 2023 solo in via telematica attraverso il servizio “Iscrizioni online” disponibile sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/".