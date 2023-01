Imperia: mercoledì open day al Liceo Vieusseux in vista delle nuove iscrizioni

Porte aperte al Liceo Vieusseux di Imperia mercoledì 11 gennaio 2023, dalle ore 15 alle 18, per l'incontro di orientamento. "Non è necessaria la prenotazione. La scuola sarà nuovamente aperta per tutti gli alunni delle Scuole Medie e per le loro famiglie. - ricordano dall'Istituto - Durante questo incontro forniremo supporto-iscrizioni alle famiglie per la compilazione della domanda".



Il Ministero dell'istruzione ha attivato le iscrizioni online dal 9 fino al 30 gennaio 2023 all'indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. "Docenti e studenti saranno disponibili a dare informazioni e chiarimenti sugli indirizzi di studio: Liceo Classico; Liceo Scientifico; Liceo Scienze Applicate. - sottolineano dal Vieusseux - Il nostro è l'unico Istituto superiore della provincia di Imperia che offre l'opzione 'Biomedica', nel triennio, ai propri iscritti di tutti e tre gli indirizzi, che consente una migliore preparazione per il superamento dei test di ammissione alle facoltà medico-sanitarie, grazie alla frequenza di lezioni supplementari di scienze e biologia, condotte sia da professori di scienze sia da membri dell'Ordine dei Medici".



"L'offerta formativa del Liceo Vieusseux è molto ampia e riguarda tutte le discipline, ne elenchiamo alcune: Lingua Francese - indirizzo Scientifico Esabac, che prevede l'insegnamento aggiuntivo della Lingua Francese e che consente di ottenere la perfetta equivalenza tra il titolo di studio italiano e quello francese. Certificazioni DELF conseguibili al termine del biennio del corso ad indirizzo Esabac. Lingua Inglese che prevede la possibilità di ottenere Certificazioni PET, FIRST, la partecipazione ai Progetti Erasmus e alla Mobilità studentesca internazionale (Frequenza Scuola all'estero). Informatica, il liceo è accreditato come Test Center AICA e si occupa di formazione ed esami ICDL per certificazioni valide a livello internazionale. Cinema e Teatro, corsi e laboratori con docenti ed esperti esterni del settore cinema e multimediale. Scienze motorie, il liceo ha aderito alla sperimentazione didattica a sostegno degli Studenti-Atleti di alto livello. Vi aspettiamo!"