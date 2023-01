Sanremo, elezioni comunali 2024. Parla il senatore Berrino: “È città di centrodestra, non resta che dimostrarlo anche dal punto di vista amministrativo” (video)

La cena organizzata dall’ex sindaco Maurizio Zoccarato ha di fatto aperto la cosa alle prossime elezioni amministrative di Sanremo in programma nella primavera del 2024.

Tra voci, indiscrezioni più o meno credibili e primi lavori sulle alleanze, ai microfoni di ‘2 ciapetti con Federico’ è intervenuto il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino che ha fatto il punto sulla situazione del centrodestra matuziano e sulle eventuali destinazioni di alcuni attuali componenti della giunta Biancheri.

“La cena organizzata da Zoccarato ha avuto un grande pregio, far vedere pubblicamente che a Sanremo il centrodestra esiste nonostante nove anni di centrodestra diviso un po’ all’interno della giunta Biancheri e un po’ all’esterno - ha commentato Berrino - il voto delle regionali 2020 e delle politiche 2022, ma anche quello delle europee 2019, avevano già messo in evidenza che Sanremo è una città di centrodestra, non resta che credere possa esistere anche dal punto di vista amministrativo. A Sanremo si può pensare a un progetto elettorale che abbia al proprio interno i partiti che compongono il centrodestra. Le autocandidature, le fughe in avanti, posizionarsi adesso senza aver sentito gli interlocutori rischia di infrangere gli sforzi davanti al non sapere chi altro di sta muovendo. Se vogliamo una Sanremo forte nei prossimi cinque anni ci deve essere una grande condivisione sul progetto e poi sul possibile candidato”.

L'intervento di Gianni Berrino a '2 ciapetti con Federico'