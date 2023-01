Ventimiglia: tre tornei di calcio a gennaio e il 'Morel' è senza tribuna, Forza Italia "Situazione inaccettabile"

“L'impianto sportivo di Peglia ospiterà domani un torneo con 10 squadre, il 14 gennaio con 16 ed il 28 gennaio altre 10 squadre, il tutto senza una tribuna”.

Interviene in questo modo il direttivo della città di confine di Forza Italia, contestando la situazione in cui versa lo stadio. “Restiamo senza parole – prosegue - visto che verranno genitori da tutta la regione e probabilmente anche da fuori. Una realtà importante come quella del Ventimiglia Calcio non può più essere trascurata”.

“Esprimiamo un profondo rammarico – termina Forza Italia - ed auspichiamo che il Commissario De Lucia possa porre rimedio a questa situazione al più presto”.