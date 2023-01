Vallecrosia: buche e allagamenti nei parcheggi, Perri “Situazione pericolosa, l'amministrazione intervenga”

“Questa amministrazione è totalmente miope ed estranea alla sicurezza dei parcheggi pubblici della città di Vallecrosia anche se ne è del tutto responsabile in caso di danni recati a terzi, l’amministrazione della provvisorietà non funziona e lo abbiamo ribadito già più volte. In data 18 marzo 2022 in consiglio comunale a seguito di un’interpellanza in cui chiedevo di intervenire con tempestività al risanamento del manto stradale nelle aree di sosta pubbliche per salvaguardare l’incolumità delle persone, il sindaco ha dichiarato che era stato fatto quanto possibile, che non c’erano soldi disponibili e che l’ufficio competente avrebbe fatto una verifica delle buche presenti. Triste, a distanza di quasi un anno, costatare che non è stato fatto nulla e con la stagione invernale i cittadini si ritrovano le enormi buche piene d’acqua e fango che trasformano i parcheggi in vere e proprie trappole pericolose non solo per il rischio di rovinare la propria vettura con i disagi dei sobbalzi ma soprattutto per chi transita a piedi, con un passeggino o carrozzina”.

Così interviene il consigliere comunale Fabio Perri che aggiunge: “Vergognoso che l’amministrazione della città della famiglia sotto le feste natalizie, dove transitano in città molti turisti, abbia lasciato tre aree pubbliche in una situazione disastrosa rischiando che qualche residente o qualche turista si faccia male oppure che al di fuori della città si sparga la voce che per venire a Vallecrosia ci voglia il SUV o gli anfibi”.