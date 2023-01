Motivazioni sentenza Tar sul restyling del porto a Sanremo: Caridi "Chiederemo un confronto con il Sindaco"

“La lettura delle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso della società ‘Porto San Francesco’ offrono più di uno spunto di riflessione”.

Interviene in questo modo il segretario sanremese del Partito Democratico, Maurizio Caridi, a poco più di 24 ore dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Tar sul restyling del porto vecchio matuziano. “Il TAR evidenzia la mancanza di parità di condizioni riservata ai tre proponenti – dice Caridi – e, infatti, nella delibera del 15 gennaio 2019, la Giunta ha individuato nella proposta di ‘Porto di Sanremo srl’, quella che presentava le caratteristiche di maggior interesse pubblico e quindi ha consentito solo all’impresa prescelta di apportare al progetto le modifiche necessarie ad ottenere il giudizio di fattibilità. L’atto della Giunta ha perciò impedito ai presentatori degli altri progetti per la riqualificazione del porto, di partecipare alle procedure d’esame. Il comune in sostanza ha dato vita ad una procedura ‘irrituale e sviata’ in cui indebitamente si sono sovrapposti il ruolo dell’amministrazione e di un solo proponente impedendo la pari opportunità agli altri”.

“Il TAR ritiene che il lavoro fatto fino ad ora – va avanti Caridi - in considerazione dell’importanza strategica dell’opera, non debba essere completamente annullato, ma possa costituire la base per un nuovo bando di gara, eliminando l’indebito vantaggio costituito dal diritto di prelazione attribuito al proponente Porto di Sanremo srl”.

“I rilievi del TAR – termina Caridi - sono particolarmente incisivi per assicurare gli interessi generali della Città e per garantire il miglior sviluppo del rapporto tra Sanremo e il Mare che presenta anche importanti aspetti economici e di sostenibilità ambientale. Per questo motivo chiederemo un confronto urgente ed approfondito con la maggioranza che sostiene l’Amministrazione Biancheri”.