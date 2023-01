Ventimiglia: dopo la sentenza del Consiglio di Stato riparte la macchina organizzativa per la raccolta della differenziata

Si svolgerà nei prossimi giorni un incontro tra la ‘Piemef’ che dirige il progetto DEC del comprensorio intemelio per il progetto della raccolta differenziata. Si tratta della società di ingegneria che si occupa di redazione di piani di smaltimento rifiuti e progettazione igiene urbana per pubbliche amministrazioni.

L’incontro vedrà la partecipazione della Teknoservice e gli uffici comunali, a pochi giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso della Docks Lanterna. La riunione sarà propedeutica a entrare finalmente a regime su tutte le attrezzature che verranno immesse sul territorio in modo da partire con la raccolta differenziata, rimasta indietro a causa dell’attesa della sentenza.

In particolare le ‘ecoisole’ a Ventimiglia: ne sono già state posizionate 11 e verranno localizzate le altre 7. Sono infatti in totale 18 sulle 80 previste, ognuna delle quali ha un bacino di 300 utenti che accederanno con le tessere identificative. Nel corso della riunione che si svolgerà nei prossimi giorni vedrà anche la pianificazione del ‘porta a porta’ che verrà allestito in alcune zone della città di confine.

Sale anche l’attesa per i fondi Pnrr che sono stati chiesto nell’ambito del progetto per i 18 comuni del bacino ventimigliese. Il 21 gennaio potrebbero arrivare finanziamenti per una serie di innovazioni tecnologiche importanti per il servizio di raccolta e smaltimento ma anche per lo spazzamento.

In particolare potrebbero arrivare ulteriori ecoisole, non solo per la raccolta dell’immondizia differenziata ma anche per il deposito e distribuzione di sacchetti ma anche per il trattamento della carta. Previste anche casette dell’acqua e innovazioni di vario genere che si integrano nel servizio previsto nel progetto di Teknoservice.

Intanto il Dec ha fatto oggi una verifica a un mese dall’avvio della campagna di comunicazione e informazione a Rocchetta Nervina, piccolo centro della Val Nervia. I dati del mese di dicembre portano la percentuale della differenziata al 73,5% rispetto al 49%. Un dato molto importante, tenuto conto che l’aumento è arrivato solo dall’informazione dei residenti.

La ‘Piemef’ sta lavorando anche agli altri piccoli comuni per migliorare la raccolta non solo nei centri urbani più grandi ma anche in quelli dell’entroterra. Ora, ovviamente, una focalizzazione importante sarà fatta su Ventimiglia, che ha bisogno di far partire le nuove isole ecologiche informatizzate, visto che la percentuale della differenziata nella città di confine è ancora molto bassa. Da ieri, momento in cui è stata ufficializzata la sentenza del Consiglio di Stato, la ‘macchina organizzativa’ del sistema di raccolta è partita completamente e ora si attendono le novità in merito.