Musica e arte all’ex chiesa Anglicana, Marco Balbo e Giuliano Raimondo animano la mostra “Il Novecento a Bordighera” (Foto e video)

Le musiche originali di Marco Balbo alla chitarra e di Giuliano Raimondo al contrabbasso, ieri pomeriggio, hanno animato la mostra “Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America”, in esposizione all’ex chiesa Anglicana tutti i giorni, dalle 15.30 alle 18.30, fino a domenica 8 gennaio.

E' stato il primo di quattro incontri musicali che i presenti hanno potuto vivere e ascoltare camminando liberamente tra i dipinti di Mariani, Piana, Balbo, Nestel, von Kleudgen, Cavalla, Pelosini e Bilinski: una nuova iniziativa, nata dall'unione di diverse realtà culturali del territorio, che impreziosisce così l’ultima settimana di apertura della mostra.

Il progetto nasce, infatti, dalla collaborazione tra Marco Balbo, curatore dell’Archivio Balbo e della mostra, e Massimo Dal Prà, direttore dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, con l’obiettivo di creare momenti di ascolto “diffuso” in cui lasciarsi guidare dalla suggestione delle note e dalla forza espressiva dei quadri che ritraggono Bordighera dall’inizio del Novecento agli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale. “Desidero ringraziare in particolare Massimo Dal Prà, direttore dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, che si è adoperato molto per organizzare questi primi incontri. Spero che l’iniziativa incontrerà il favore del pubblico” - dice Marco Balbo, curatore dell’Archivio Balbo e della mostra, che ieri ha suonato la chitarra - “L’acustica dell’ex chiesa Anglicana è bellissima per concerti così, da camera o comunque per piccoli gruppi, è veramente magica”.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì prossimo alle 16 con Mirco Rebaudo al clarinetto e sax e Gianni Martini alla fisarmonica. Nadia Fascina al violoncello ed Enrico Crosta al violoncello si esibiranno, invece, sabato prossimo alle 16 e, infine, domenica alle 16 Caterina Bernocco suonerà la viola mentre Massimo Dal Prà il pianoforte.