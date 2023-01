Ventimiglia: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune, respinto definitivamente il ricorso della Docks Lanterna

Il Consiglio di Stato (in sede giurisdizionale, Sezione Quarta) ha respinto il ricorso della Docks Lanterna contro il Comune di Ventimiglia (capofila della Centrale unica di committenza insieme ai Comuni di Camporosso, Airole, Apricale, Bordighera, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona e Vallecrosia, non costituiti in giudizio) e contro la Teknoservice, per l’annullamento della sentenza del Tar in relazione all’affidamento della gara di appalto per il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti.

Si tratta del bando per la raccolta dei rifiuti per il bacino dei 18 comuni intemeli fino a Ospedaletti per la durata di sette anni. In particolare, la sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso 697 del 2021 e respinto il 708 dello steso anno. Nel 2019 il Comune di Ventimiglia aveva emanato la gara di appalto, poi corretta nel giugno 2020. La durata del servizio è di 84 mesi non rinnovabile, per un importo stimato a base di gara pari a 85.610.542,15 di euro. Nella gara è risultato vincitore il raggruppamento temporaneo con capofila la Teknoservice, davanti alla Egea Ambiente, alla De Vizia Transfer e alla Docks Lanterna.

Docks Lanterna ha fatto ricorso nel 2021 chiedendo l’accesso agli atti di gara. Successivamente anche Egea Ambiente ha fatto ricorso. Il Tar aveva riunito i ricorsi del 2021 ma ha dichiarato improcedibili le domande di accesso, in quanto ottenuti nel corso del giudizio. La sentenza ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale e dichiarato per conseguenza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti proposti in quello stesso procedimento.

La sentenza ha infine respinto nel merito il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando anche in quel caso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti. La Docks ha impugnato la sentenza al Consiglio di Stato che si è pronunciato definitivamente sugli appelli, riunendoli. Ha respinto quello principale, dichiarando improcedibile l’appello incidentale. Contestualmente ha condannato i ricorrenti a rifondere alle controparti costituite (Comune di Ventimiglia e Teknoservice) le spese dell’ultimo grado di giudizio, in 20.000 euro per ciascuna parte, oltre al rimborso delle spese.

Terminate le carte bollate ora quello che attende Ventimiglia e l’intero comprensorio intemelio è un servizio di raccolta dei rifiuti e di spazzamento degno del suo nome, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata, rimasta al ‘palo’ in attesa di questa sentenza. Ora, infatti, potrà partire e i residenti della città di confine si augurano che la percentuale della differenziata possa finalmente decollare.