Ventimiglia: situazione di degrado in via alle Ville, una nostra lettrice "Possibile che da due mesi nessuno intervenga?" (Foto)

Una nostra lettrice di Ventimiglia, Carola, ci ha scritto per evidenziare (con alcune foto) la situazione igienico-sanitaria di via alle Ville a Ventimiglia:

“Quanto illustrato é uno status quo che persiste da circa due mesi. Ho aspettato fino ad ora prima di inoltrare la segnalazione sperando che prima o poi qualcuno intervenisse spontaneamente. In due mesi (non 2 giorni!) nessuno, sia da parte del Comune che dalla Teknoservice é intervenuto. Ritengo la cosa alquanto assurda e intollerabile. Si tratta comunque di una strada frequentata giornalmente da migliaia di persone e facendo due rapidi conti in due mesi gli autisti dei camion hanno visto queste cose almeno 150 volte (considerando l’andata ed il ritorno giornaliero e aggiungendo i camion dedicati alla carta/plastica/vetro). Possibile che in due mesi nessuno degli autisti abbia visto e segnalato questo schifo ai suoi superiori o comunque a chi di dovere per intervenire? Come sempre dobbiamo biasimare chi ha abbandonato i rifiuti ma credo che si debba fare anche un serio esame su come viene gestita la raccolta dei rifiuti e come viene mantenuto il decoro di tutta la città e non solo la piazza del municipio. Mi chiedo come sia possibile proporre alla città di Ventimiglia di passare alla raccolta a ‘porta a porta’ quando chi dovrebbe gestire il tutto non é nemmeno capace di togliere dei materassi abbandonati per strada o tenere un isola ecologica degna di tale nome (quella mostrata nelle foto é davvero rivoltante. Per quanto riguarda il cartello che segnala un tombino rotto, anche lui é li da due mesi circa. Cosa si aspetta ad effettuare la riparazione? A mio avviso se ne sono pure dimenticati”.