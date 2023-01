Scuola, alunni lanciano petardi in cortile e creano caos al Polo di Ventimiglia: la segnalazione. Costanza “Non vi è situazione fuori controllo” (Foto)

Ragazzi, che si radunano in gruppi da trenta o quaranta, urlano lungo i corridoi, spaccano porte e lanciano petardi durante la ricreazione nel cortile dalle scale esterne dell'istituto scolastico. E’ quello che pare succedere in una scuola superiore a Ventimiglia secondo una segnalazione. All’ultimo piano del Polo tecnologico di via Roma la situazione, prima delle vacanze natalizie, sarebbe stata insopportabile sia per gli alunni che per i professori che non riuscivano a contenere la situazione, ormai degenerata, visto che le note non risultavano essere sufficienti.

“Non vi è una situazione fuori controllo" - rassicura la dirigente scolastica del Fermi Polo Montale, Antonella Costanza - "Abbiamo una serie di sospensioni, come avviene in tutte le scuole, nei confronti di alunni che non si sono comportati bene ma non è una situazione strana”.

“Ai primi di gennaio, viste le vacanze natalizie, le sospensioni rivolte a quei ragazzi più scalmanati, che comunque esistono in tutte le scuole, entreranno in vigore. Sono dei provvedimenti che abbiamo sempre preso nei confronti di alunni che si sono comportati male" - sottolinea Costanza - "E' possibile che qualcuno abbia tirato qualche petardo in cortile, però bisogna verificare se si tratta di nostri alunni o sono ragazzi che vengono da fuori e probabilmente vengono nel cortile dell’istituto quando gli alunni escono al termine delle lezioni“.

“Non ci risultano danneggiamenti a proprietà della scuola, abbiamo solo avuto un danneggiamento di porte perché, alcuni giorni fa, sono entrati dei ladri durante la notte” - rivela la dirigente scolastica.