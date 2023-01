Sanremo: l’edicola di corso Garibaldi cambia casa, ‘gabbiotto’ destinato alla demolizione se non arriveranno proposte di riqualificazione

Il 'gabbiotto' che per anni ha ospitato l'edicola in corso Garibaldi

Sanremo saluta un’altra edicola. L’attività continuerà a esistere, ma in un negozio tradizionale e non più nel ‘gabbiotto’ che ha accompagnato generazioni di matuziani.

L’edicola di corso Garibaldi cambia casa e si trasferisce al numero 174 della stessa via abbandonando la struttura metallica che l’ha ospitata per decenni. Una svolta storica, un nuovo passo verso l’addio alle edicole come le abbiamo conosciute. A Sanremo ce ne sono sempre meno e, quando non vengono riqualificate, si avviano alla demolizione.

Così sarà anche per quella di corso Garibaldi. Il Comune ha intenzione di rimuoverla ma, per voce dell’assessore al Patrimonio Silvana Ormea, si dice disponibile ad accogliere eventuali proposte allettanti per la sua riqualificazione. Pratica che la città ha già conosciuto vedendo nascere all’interno di ex edicole gelaterie, point turistici e piccoli negozi.

Diverso, invece, sarà il destino dell’edicola sotto il portico tra via Palazzo e piazza Cassini. Dopo un lungo braccio di ferro con il Comune i gestori erano riusciti a portare avanti l’attività sino al novembre del 2021, poi la serranda si è abbassata per l’ultima volta. Nelle prossime settimane, appena palazzo Bellevue avrà a disposizione i fondi necessari, sarà demolita.