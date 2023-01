Ventimiglia: scomparsa di Francesco Bullani, il cordoglio e il ricordo del Partito Democratico

“Francesco Bullani, (detto Bull), ci ha lasciato stamane improvvisamente. La notizia ci ha lasciati attoniti e sgomenti”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Ventimiglia, per commentare la scomparsa dell’uomo. “Sincero, estroverso ed ironico – prosegue il PD - pronto alla battuta, capace di farsi voler bene. Impegnato nel sociale ed attivo in diverse associazioni, nelle quali si è sempre adoperato con dedizione e capacità. Ricordiamo i suoi apprezzati interventi, animati da una grande passione politica, che esprimeva con capacità e competenza, sempre finalizzati al raggiungimento del bene comune della nostra città”.

“Con lui, perdiamo un amico. Alla famiglia, le nostre più sentite condoglianze per la grave perdita”.