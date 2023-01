Sanremo: nei moduli della tari manca quello per il pagamento unico, la segnalazione di un cottadino

"Buon giorno Direttore,

stanno arrivando a casa le buste con f24 per pagare la tari del comune di Sanremo.

Ci sono solo 3 moduli per pagamento rateale e manca il modulo per unico pagamento totale cosa che agevolerebbe l’utente e lo sportello esattore.

L’utilizzo degli f24 è poco pratico ormai quasi tutte le amministrazioni usano il cbill molto più pratico.



Massimo".