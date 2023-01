Caos sull’Argine destro, il Comune corre ai ripari: nuova ordinanza per regolare viabilità e parcheggi

Caos viabilistico sull’Argine destro, il Comune cerca di correre ai ripari. È entrata in vigore, infatti, una nuova ordinanza, a firma del comandate della polizia municipale Aldo Bergaminelli che recita "dopo le recenti ordinanze inerenti la disciplina viabilistica di via Argine Destro che hanno istituito il senso unico di marcia tra il ponte Ferdinando Scajola e sino a via Trento, valutato di rivedere la disciplina delle soste a seguito delle modifiche dei flussi di circolazione, su proposta del sottoscritto comandante della polizia municipale, ravvisata la necessità, nell'interesse pubblico, di integrare e modificare la disciplina prevista, adeguandola alle esigenti degli utenti, salvaguardando la sicurezza della circolazione e la pubblica e privata incolumità, nonché tenuto conto delle caratteristiche strutturali della via interessata:

Via Argine Destro:

con decorrenza immediata Fronte Stazione Ferroviaria;

1) Sul lato levante della via vengono istituite aree riservate alla sosta delle autovetture così suddivise: - dall’intersezione con il ponte Ferdinando Scajola sino all’attraversamento pedonale che conduce in stazione sosta consentita alle autovetture con regolamentazione a tempo, per un periodo non superiore a 30 (trenta) minuti, con l’obbligo dell’indicazione chiaramente visibile nella parte anteriore del veicolo dell’orario di inizio sosta, nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni; nei restanti orari la sosta è consentita senza limitazione di tempo;

- dall’attraversamento pedonale che conduce in Stazione e sino fronte civico 235, prima dell'intersezione con via dei Mirti, sosta consentita alle autovetture senza limitazione di tempo; - dopo il fronte del civico 235 della via vengono istituiti n° 12 stalli riservati alla sosta dei motocicli o ciclomotori

con decorrenza dalla realizzazione della segnaletica orizzontale da fare dopo il termine dei lavori nel sottopasso di via Trento:

2) sul lato ponente della strada viene individuato un passaggio pedonale in fregio alle abitazioni; - dal civico 209 al civico 197 sono realizzati stalli di sosta per i veicoli paralleli all’asse stradale. - dal civico 159 al civico 153 sono realizzati stalli di sosta per i veicoli paralleli all’asse stradale. - dal civico 111 al civico 97 sono realizzati stalli di sosta per i veicoli paralleli all’asse stradale.

- in fregio al civico 95 sono realizzati n° 8 stalli di sosta per i motoveicoli paralleli all’asse stradale.