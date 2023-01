Vallecrosia, Alberto Guerrini presenta il libro "Li chiamarono Bersaglieri" (Foto)

Giovedì 5 gennaio alle 16.30, presso la Sala Polivalente in via C. Colombo sul solettone sud a Vallecrosia, si terrà la presentazione del libro "Li chiamarono Bersaglieri" di Alberto Guerrini. Il moderatore sarà Roberto Capaccio. L’ingresso è libero.

Per l’occasione sarà presente l’autore Alberto Guerrini che illustrerà il libro che tratta della fondazione, a cura di un giovane studente universitario di medicina, il vallecrosino Antonio Valgoi, della squadra di rugby del Rovigo e di tutti quei giovani che vi giocarono negli anni immediatamente prima del secondo conflitto mondiale che poi partirono per la guerra e dalla quale non fecero più ritorno, tra i quali vi era proprio il capitano Antonio Valgoi, Medaglia d'Oro al Valor Militare, che si fece fucilare al posto dei propri soldati a Cefalonia.

Il libro è stato patrocinato con D.G.C. dal Comune di Vallecrosia la scorsa primavera, ne riporta lo stemma nella controcopertina, e ora l'autore, riconoscente, ha deciso di presentarlo a Vallecrosia dopo l'anteprima svoltasi a Rovigo dove il rugby è quasi una "religione". La cittadinanza di Rovigo, grazie alle ricerche storiche di Guerrini, ha potuto così scoprire l'opera dello studente Antonio Valgoi, non solo eroe di guerra ma anche sportivo e ispiratore di tanti giovani.

L’incontro, a cura dell’associazione culturale Il Ponte, rientra tra gli eventi della rassegna comunale proposta per le festività natalizie: “Aspettando il Natale”.