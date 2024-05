Vallecrosia, domani 2° appuntamento del 'Sostegno alla Natalità': si parla di "cellulare e TV tra 0 e 6 mesi"

Domani mercoledì 8 maggio alle ore 17,30, secondo appuntamento del progetto Sostegno alla Natalità a Vallecrosia, presso la sala polivalente G. Natta, soletto sud-via Aprosio 218, Vallecrosia

Per l’occasione si parlerà di “Cellulare e TV tra 0 e 6 mesi”. Un tema di grande attualità su cui si sono concentrate diverse ricerche nel mondo per cercare di comprenderne gli effetti nel lungo periodo. In modo dinamico e con qualche sorriso, si cercherà di capire come approcciarsi ed utilizzare questi strumenti per il bene dei bimbi, di mamme e papà.

Questo secondo incontro è inserito nel più ampio progetto Sostegno alla Natalità è rivolto alle famiglie prima e dopo il parto, mettendo a disposizione dei neo genitori e delle neo mamme diversi servizi per supportarli fino al primo anno di età.

Il progetto è condotto in collaborazione con la ASL, il Distretto Sociale di Ventimiglia ed il Centro Promozione Famiglia, oltre agli altri distretti sociali della provincia d’Imperia.

All’inizio dell’incontro verranno illustrati i servizi offerti ai neogenitori dal progetto.

Ingresso gratuito.