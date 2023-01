Passeggiata tra Sanremo e Taggia di fronte alla Chiesa dell'Arma: tanto per cambiare è nel degrado (Foto)

La passeggiata dovrebbe essere tenuta nel migliore dei modi e, in funzione turistica viene addirittura segnalata su diversi siti internet specializzati. Senza dimenticare che si affaccia sul mare a cavallo tra i Comuni di Sanremo e Taggia e potrebbe essere un vero e proprio fiore all’occhiello, che si specchia sia in mare ma anche nella chiesa scolpita sotto la roccia, il Santuario della Santissima Annunziata conosciuta anche come la Chiesa dell’Arma.

Purtroppo, però, è da tempo in condizioni di degrado, nonostante si parli da anni di recupero di restyling. In molti hanno spesso segnalato la sua situazione e, anche questa volta, sono i fruitori della passeggiata a evidenziare le condizioni in cui si trova.

C’è un corrimane in ferro lungo 3 metri e alto un metro circa, divelto e abbandonato sulla ringhiera. “Un bambino – ci segnala il nostro lettore Saul Marziali – arrampicandosi potrebbe farsi male in quanto non fissato e gli cadrebbe addosso ribaltandosi”. Il degrado è presente un po' ovunque sulla passeggiata, che potrebbe e dovrebbe essere uno dei punti di forza ma anche simbolo di senso di appartenenza a una comunità civile e rispettosa dell'ambiente.

Il Santuario della Santissima Annunziata potrebbe essere il fulcro della passeggiata che lo ricordiamo, si estende dal lungomare di Bussana alle prime spiagge di Arma di Taggia e del suo lungomare, da pochi anni ristrutturato e reso pedonale. L’intera zona è una delle più belle per gli appassionati della tintarella e del mare ed è anche valorizzata dalla presenza di diversi bar e ristoranti, soprattutto estivi.

A pochi metri c’è anche la pista ciclabile, altro fiore all’occhiello della nostra riviera di ponente. Ma, purtroppo, la passeggiata tra Bussana e Arma di Taggia è, come si vede dalle foto, in stato di abbandono. Chi dovrebbe intervenire? Attendiamo risposte.