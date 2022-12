Sanremo: oggi divieti di sosta e di transito ma anche di vendita bevande da asporto sul porto per il Capodanno 2023

Doppia ordinanza a Sanremo, quest'oggi per i festeggiamenti di fine anno, per il concerto di Irene Grandi nella zona di Pian di Nave e per lo spettacolo pirotecnico previsto nella zona portuale. Per garantire la massima sicurezza a chi parteciperà alle manifestazioni, è stata modificata la viabilità a ridosso della zona del porto vecchio.

In via Nino Bixio (da via Helsinore a corso Orazio Raimondo) ma anche ai giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro, sul molo del porto, nel sottopasso Croce Rossa e in corso Trento Trieste, sarà instaurato il divieto di sosta (con rimozione forzata) dalle 16 di oggi pomeriggio all’una della prossima notte. Previsto nelle stesse vie il divieto di transito, dalle 18 all’una di notte e comunque fino al momento in cui la circolazione non potrà riprendere in sicurezza.

In via Gioberti e corso Mombello (tratti inferiori) divieto di transito dalle 18 all’una. I proprietari di posti auto privati nelle zone interessate dal divieto, potranno transitare secondo le disposizioni degli agenti presenti sul posto.

Il Sindaco ha anche firmato un’ordinanza, in relazione alle disposizioni della Questura di Imperia e del Commissariato di Sanremo, in relazione al concerto di Irene Grandi e dei fuochi d’artificio.

Riguarda il divieto di vendita (per il solo asporto) di alcolici e altre bevande, in contenitori di vetro e in contenitori metallici. Vietati anche gli strumenti di autodifesa (spray antiaggressione e altro). Il provvedimento interesserà gli esercizi commerciali e di somministrazione in giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro e Molo di Ponente (dal ‘Living Garden’ al sottopasso Croce Rossa), dalle 18 di oggi pomeriggio al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica. Le multe, per chi non ottempererà al divieto, variano da 25 a 500 euro.