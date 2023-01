Dolceacqua: il bilancio dell'anno che sta per terminare e i propositi per il futuro dal Sindaco Gazzola

il 2022 avrebbe dovuto essere l’anno della ripresa dopo i due anni di grande difficoltà economiche causate dalla pandemia. In parte lo è stato (i dati di affluenza turistica e quelli economici di molte attività lo dimostrano) ma, allo stesso tempo, la guerra in Ucraina ha di riflesso portato aumenti non solo per luce e gas ma per tutte le categorie merceologiche, mettendo nuovamente in difficoltà famiglie ed attività.

La nostra comunità, tuttavia, rispetto alla media nazionale, regge, e sta continuando a progredire; questo non significa che non ci siano persone e famiglie in difficoltà: le stiamo sostenendo per quanto le norme ce lo consentano.

E’ però necessario, e responsabilità di chi amministra una comunità, guardare avanti e progettare il futuro: per questo abbiamo realizzato nel periodo del Covid e portato avanti in questi anni il progetto “Dolceacqua 20-30” (del valore di oltre 6 milioni di euro), dove sono stati individuati una lunga serie di interventi riguardanti la realizzazione di parcheggi, la riqualificazione di alcune zone che necessitano interventi e la creazione di attività che possano generare posti di lavoro e nuove economie.

Come già detto, il 2022 è stato un anno difficile, ci sono ancora cose da sistemare e ne siamo pienamente coscienti, ma non possiamo non sottolineare che la strada intrapresa nell’investire fortemente (ma non solamente) nella promozione e nell’offerta turistica non abbia avuto riscontri positivi (ad esempio il progetto Antroposcene).

Gli incassi al castello sono stati fino ad ora i più alti in assoluto, rendendo il nostro monumento il più visitato dell’entroterra ligure; gli afflussi turistici hanno addirittura sorpassato quelli del periodo precedente al Covid, ma soprattutto il lavoro di promozione internazionale fatto ha portato un numero maggiore di stranieri che hanno supplito alla diminuzione di presenze italiane, superandole.

Un particolare impegno è posto ovviamente verso la popolazione residente: l’installazione di nuove panchine e la sostituzione di vecchie, l’implementazione del sistema di videosorveglianza, l’area fitness in zona Praelli, la continua manutenzione di piccole opere, i contributi e la pulizia di strade interpoderali ad uso pubblico sono sempre al centro della nostra attenzione.

Rifiuti: purtroppo problemi legali sul contratto di appalto per il servizio di raccolta rifiuti per i 18 comuni del comprensorio, che speriamo siano definiti entro gennaio, hanno rallentato l’installazione delle nuove isole ecologiche. Esse consentiranno di avere aree di raccolta pulite e di raggiungere il livello di raccolta differenziata imposta dallo stato onde evitare le sanzioni, e soprattutto porteranno ad un maggiore rispetto verso l’ambiente.

Nuova scuola: a gennaio inizieranno i lavori del secondo lotto, mentre per il primo lotto c’è un ritardo nell’esecuzione, purtroppo anch’esso dovuto in parte alla difficoltà che ha avuto l’azienda a reperire i materiali ai costi previsti in appalto.

Lavori pubblici: nel 2022 abbiamo prodotto progetti per partecipare ai vari bandi nazionali e regionali per un valore di circa 6 milioni di euro. Per alcuni abbiamo già ricevuto il finanziamento e di altri attendiamo ancora l’esito.

- Via Liberazione: tramite un finanziamento della Regione sarà realizzato un intervento di riqualificazione della via (lavori che inizieranno entro fine gennaio).

- Pista Ciclabile: sempre con un finanziamento della Regione andremo a completare il tratto di pista ciclabile/strada Praelli che ci consentirà di sistemare la parte viaria garantendo così un adeguato collegamento del paese con il parcheggio che andremo a realizzare (ca 50 posti) nella zona.

- Attraversamento pedonale rialzato: è prevista sempre per l’inizio dell’anno la realizzazione degli ultimi due attraversamenti rialzati autorizzatici dalla Provincia che saranno collocati all’ingresso paese (zona distributore) e nel centro (zona Piazza della Vittoria). Contestualmente, chiederemo l’autorizzazione ad installarne altri due, zona ingresso a monte (area “scalandrun”) e zona ingresso nuova plesso scolastico.

- Pannelli solari: saranno installati sul tetto del Comune dei pannelli solari, che oltre a produrre energia per lo stesso edificio, ci consentiranno di dare il via ad una CER (Comunità Energetica Rinnovabile) e creare una rete energetica di cui potranno fare parte i privati, con l’obiettivo di contenere i costi dell’energia elettrica.

Nell’anno nuovo ci adopereremo ad individuare ancora nuovi finanziamenti per realizzare ulteriori opere di riqualificazione e migliorie del nostro paese. Il 2023 infine, come certamente saprete, sarà soprattutto l’anno del “gemellaggio” con il Comune del Principato di Monaco; la firma avverrà il 3 novembre, ma già a partire dal mese di gennaio una serie di eventi (culturali, enogastromici, sportivi) ci accompagnerà verso questo momento importante e storico per il nostro paese, i cui effetti avranno certamente una positiva ricaduta su tutta la nostra comunità. Sicuro che il prossimo sarà un anno ricco di opportunità per Dolceacqua, e dell’impegno che questa Amministrazione metterà per coglierle al meglio, auguro a tutti voi un sereno e prospero 2023.

Il Sindaco Fulvio Gazzola