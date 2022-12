Sanremo: demolizione della pensilina sul solettone, l'Amministrazione approva il progetto di fattibilità

E’ stato approvato, dalla Giunta comunale di Sanremo, il progetto di fattibilità per la demolizione della pensilina e della tettoia sul solettone di piazza Colombo, che da tempo insiste in un luogo che sarebbe maggiormente sfruttabile per manifestazioni e appuntamenti nel pieno centro della città.

Il progetto è stato predisposto dal settore Lavori Pubblici del Comune matuziano e prevede un primo lotto, per la demolizione totale della tettoria mentre il secondo vede il ripristino della pavimentazione con relativa impermeabilizzazione.

Dopo l’approvazione del progetto servirà il parre della Soprintendenza ai Beni Archeologici e Belle Arti, prima di poter dare il via ai lavori. Il tutto nell’ambito della riqualificazione della piazza per un quadro economico di 100mila euro. Si tratta di un intervento che, inserito nel Triennale delle opere pubbliche comunali, vede la copertura finanziaria dall’avanzo della convenzione Rai.