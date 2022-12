Capodanno in piazza, a Bordighera sopralluogo della commissione di vigilanza. Ingenito: "Tutto è pronto per la festa di san Silvestro" (Foto e video)

A Bordighera tutto è pronto per la festa di Capodanno in piazza Garibaldi, il grande evento all'insegna del ballo, della musica e del divertimento che darà il benvenuto al 2023. Il palco è stato montato, gli impianti elettrici del palco sono stati allestiti e questa mattina si è svolto, inoltre, un sopralluogo da parte della commissione di vigilanza, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e dell'assessore Melina Rodà, per verificare che tutto fosse in ordine in vista del grande evento di fine anno.

“Il sopralluogo ha avuto esito positivo. E’ tutto a posto. Abbiamo sottoscritto insieme alla commissione di vigilanza l’apposito verbale quindi siamo pronti per domani sera” - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Sarà una serata di musica, luci, ballo e tanto divertimento per festeggiare insieme e in sicurezza. Saranno presenti quattro varchi di ingresso, sarà consentito l’ingresso fino a 2200 persone all’interno della piazza, poi naturalmente sulla base delle uscite si potranno programmare gli ingressi. Sarà vietato introdurre bottiglie e petardi per consentire a tutti di potersi divertire in serenità e in sicurezza”.

Dopo il successo del 31 dicembre del 2019 e lo stop forzato del biennio successivo a causa del Covid finalmente tornano i festeggiamenti in piazza nella città delle palme. Per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, ma soprattutto delle attese famiglie, sono previsti controlli intensificati delle forze dell’ordine, sono state installate delle telecamere di videosorveglianza ed è stata vietata la detenzione e l’uso di ogni tipo di fuoco d’artificio/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico e di bottiglie o lattine. Per consentire i festeggiamenti in piazza domani scatterà, inoltre, pure il divieto di sosta con rimozione forzata su piazza Garibaldi dalle 12 alle 4, mentre in via Marconi e via Aurelia vi sarà dalle 17 alle 4 del mattino. Inoltre, saranno chiuse al traffico via al Mercato, via Libertà, piazza Garibaldi, via Matteotti, via Marconi e via Verrando. E’ stato perciò pensato un percorso alternativo per chi dovrà recarsi a Ventimiglia: da piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati e via Romana. Autobus e autocarri invece seguiranno una viabilità dedicata: piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale F.Rossi (con obbligo precedenza destra), piazza De Amicis, via Romana, via C.Augusto, via Cagliari, via degli Amici, via Aurelia. Riviera Trasporti si occuperà di spostare le fermate dei bus sul nuovo percorso.

I festeggiamenti per dire addio al 2022 inizieranno già nel pomeriggio di domani: alcuni figuranti con scenografici costumi luminosi percorreranno le vie cittadine. La festa poi entrerà nel vivo alle 21.30, quando sul palco salirà "El Coach" che, con l’energia del suo trascinante DJ Set, farà ballare tutto il pubblico. Alle 22.30 i protagonisti diventeranno i Libero Arbitrio, band di 8 artisti (quattro musicisti, tre cantanti ed una ballerina) che proporranno live il loro tributo alla disco dance degli anni Settanta e Ottanta. Il ritmo delle canzoni di Diana Ross, Gloria Gaynor, Earth Wind & Fire e di tutte le voci che hanno segnato un’epoca, i costumi, le coreografie creeranno un’atmosfera entusiasmante, come solo un grande gruppo sa fare.

Allo scoccare della mezzanotte vi sarà il Light Show, una performance di luce, forme e musica che renderà piazza Garibaldi magica. A seguire ancora il live dei Libero Arbitrio e poi il Dj Set di "El Coach", per continuare a festeggiare fino alle 2 del mattino l'arrivo del nuovo anno. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione Fare Musica di Sanremo. “Musica, ballo e divertimento in sicurezza saranno gli ingredienti della grande festa della notte del 31 dicembre” - commenta il primo cittadino - “Rivolgo a tutti il mio invito per celebrare l’arrivo del 2023 insieme a Bordighera”.

Oggi, intanto, la città entra già nello spirito dei festeggiamenti di fine anno ospitando in corso Italia, a partire dalle 18, il concerto di Mario Cau & Zingaro', che coinvolgeranno il pubblico in un'entusiasmante performance dal vivo che alternerà brani originali e le più belle canzoni italiane e straniere, riarrangiate con una sonorità acustica di impronta manouche e gitana. Il trio, che calca i palcoscenici dal 2009 ed è composto da Mario Cau (chitarra e voce), Marco Rovida (contrabbasso) e Matteo Ricordo (batteria), tornerà nella città delle palme dopo il successo riscosso la scorsa estate ai Giardini Lowe. Lo spettacolo odierno sarà quindi l'occasione perfetta per scoprire o ritrovare una bellissima realtà musicale, dal ritmo davvero unico.