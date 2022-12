Pigna, il sindaco Trutalli: "Nel 2022 abbiamo raggiunto importanti obiettivi"

"Un anno si sta chiudendo e dopo due anni, il 2020 e il 2021 di sofferenza a causa della pandemia, abbiamo raggiunto alcuni importanti obiettivi: interventi sulla rete acquedottistica, circa 300mila euro di cui 120mila di mutuo, che ci hanno permesso di risparmiare oltre 70 metri cubi di acqua giornalmente; abbiamo aderito al nuovo bando Psr con un progetto da 348mila euro sempre per efficientamento rete acquedotti e ora abbiamo 5 acquedotti" - fa sapere il sindaco di Pigna Roberto Trutalli facendo un bilancio del 2022.

"Abbiamo fatto il rifacimento di 270 metri di corso de Sonnaz, nuovi marciapiedi in corso Isnardi, lavori al marciapiedi in via San Rocco, la pulizia dell'alveo del torrente Nervia" - illustra il primo cittadino - "Sono stati finanziati 700mila euro per il recupero dell'ex caserma Motta di cui 400mila dalla Regione Liguria e 300mila dal Pnrr".

"Abbiamo partecipato al bando Psr per l'acquisto di un pulmino da 9 posti per il trasporto anche scolastico, al bando Psr per l'acquisto di mezzi di lavoro (Porter 4x4 e spargi sale). I due Psr sono stati coordinati dal Comune di Triora e dall'Unione dei Comuni Valle Argentina" - aggiunge - "Abbiamo fatto il rifacimento di via Borca a Buggio per 50mila euro (un contributo del Ministero degli Interni), abbiamo ottenuto un contributo per la messa in sicurezza Rio Rastello da 250mila euro, finanziati dalla Regione e un bando Gas predisposto (propano e GNL). Con il progetto Italia Digitale abbiamo messo la fibra ottica a Pigna e a Buggio, progetto esecutivo approvato e finanziato con il Comune capofila Sanremo. Abbiamo ottenuto la presa in carica dell'ex ospedale di Ventimiglia con disponibilità ad alienarlo, è interessato il Ministero beni Culturali MIBACT. Acquistati poi nuovi giochi per i bambini e fatto il rifacimento dell'area giochi al campo Giaira".

"Ringrazio il comune di Triora per averci coinvolto in due Psr (Piano Sviluppo Rurale), i tecnici del comune, i dipendenti comunali, la segretaria comunale e la Regione Liguria" - conclude il sindaco - "Andiamo avanti, molto resta da fare e speriamo nel 2023 di poter realizzare il nuovo collettore fognario del centro abitato di Pigna/ Ponte dei Ponti e di vedere collegato il nostro depuratore a quello consortile di Vallecrosia. Buona fine 2022 e buon 2023 a tutti".