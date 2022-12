Le attività del gruppo GYM della A.S.D. Insieme Sanremo non si fermano mai (foto)

Dopo neanche tre mesi dall’apertura del nuovo corso di ginnastica artistica della A.S.D. INSIEME SANREMO, le istruttrici, con grande seguito di ginnaste e famiglie, hanno voluto concludere l’anno creando il loro primo evento pubblico: il saggio di Natale.



"Le ginnaste - spiegano dalla società sportiva -, purtroppo non in formazione completa causa influenza, hanno 'accompagnato' le famiglie nel loro fantastico bosco incantato esibendosi in coreografie ed elementi tecnici agli attrezzi. L’associazione è molto contenta di questo nuovo progetto ed ha ricevuto numerosi complimenti per lo spettacolo realizzato, per il clima familiare e l’alto livello ginnico che si è già creato in pochissimi mesi.