Bordighera: attivate nuove telecamere per la sicurezza e la prevenzione

Nuove telecamere a Bordighera, per la sicurezza e la prevenzione; da poco ne sono state attivate nei pressi del solettone di Piani di Borghetto e dell’incrocio tra via Vittorio Emanuele II e via Vittorio Veneto.



L’impegno continua: lo scorso 28 dicembre la Giunta ha approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica per l’integrazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe sul territorio comunale, provvedimento necessario per richiedere l’ammissione ai finanziamenti statali previsti nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra Prefetti e Sindaci.