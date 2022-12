Sanremo: cinque amministratori incontrano 100 giovani per mettere in campo le idee per la città del futuro (Foto)

Cento amici per gli auguri di Natale e per l’anno nuovo ma con tanti giovani che potrebbero essere gli ‘amministratori di domani’. Li hanno incontrati Adriana Cutellè, Alessandra Pavone, Alessandro Il Grande, Massimo Donzella e Adriano Battistotti che, ieri sera si sono riuniti al Victory Morgana per scambiarsi gli auguri per un proficuo 2023, con una agenda ricca di iniziative alla quale hanno dato un essenziale contributo i numerosi giovani presenti.

Non possiamo certo parlare di un incontro elettorale ma, a un anno e mezzo dalle Amministrative, è già considerabile un primo movimento di diversi esponenti di centro della città dei fiori. La riunione è stata pensata dagli amministratori che, ricevendo da tempo e in più occasioni segnalazioni e proposte nel campo dell’innovazione per turismo, musica, manifestazioni e ambiente da parte di studenti universitari, neolaureati e di ragazzi che sono da poco entrati nel mondo del lavoro, vogliono ascoltarli per lavorare insieme, ma anche per fare in modo che siano loro stessi i protagonisti delle loro proposte e delle loro idee.

Gli amministratori hanno confermato che si è trattato di un primo avvicinamento per la partecipazione dei giovani a diventare gli amministratori del domani. “Sotto questo profilo il confronto – hanno detto - con l'esperienza amministrativa e politica di chi riveste ruoli istituzionali può sicuramente giovare e, in tal senso gli amministratori di oggi si sono messi a completa disposizione per trasferire il più possibile la vocazione civica a cui deve essere improntata una efficace azione amministrativa locale, come la giunta Biancheri ha dimostrato negli ultimi anni”.

Come detto non un vero e proprio appuntamento elettorale, ma un primo ‘contatto’ con i giovani che esprimono un certo pensiero politico e che possono essere considerati gli amministratori pubblici dei prossimi anni, nonché fonti di idee per il futuro della città che ha tanto bisogno di persone con grande senso civico per farla ulteriormente crescere.