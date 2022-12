Dolceacqua, auto finisce fuori strada durante una manovra 'a spinta': si alza in volo l'elisoccorso (Foto e video)

Mobilitazione di soccorsi, in mattinata, a Dolceacqua per un incidente stradale in via Roma. Un'auto con un uomo di 64 anni a bordo, come passeggero, è uscita fuori strada dopo il cimitero, poco prima del benzinaio.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto, una Fiat Panda rossa, era in fase di manovra per l'accensione 'a spinta' da una via secondaria in discesa e all'improvviso, dopo aver attraversato la via principale con un uomo a bordo, ha sfondato la ringhiera del marciapiede finendo sotto strada in un parcheggio con auto in sosta. Fortunatamente la vettura non si è scontrata con nessuna auto in transito su via Roma e nemmeno con quelle parcheggiate. Il primo a soccorrere l'uomo è stato il consigliere comunale di Dolceacqua, Igor Cassini, che si stava dirigendo verso Camporosso al momento dell’incidente e per un soffio non è rimasto coinvolto nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ventimiglia, che hanno estratto il 64enne dall'auto, e un'ambulanza della Croce Azzurra Val Nervia. Si è alzato in volo anche l'elicottero Drago, che, dallo Zaccari, ha elitrasportato il ferito, soccorso sul posto, all'ospedale di Santa Corona visto che sembra aver riportato la frattura di una spalla e di un braccio. Un altro uomo, fratello del ferito, che stava spingendo l'auto insieme ad altre persone, nel tentativo di cercare di salire in auto per fermarla, sembra essersi ferito lievemente ad una mano. L'incidente è stato rilevato dalla polizia locale.