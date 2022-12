Rapina in centro a Vallecrosia. E’ successo oggi pomeriggio in un negozio di via Colonnello Aprosio.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che ignoti, in pieno giorno, siano entrati nello store e abbiano commesso una rapina. Il negoziante ha provato a reagire riportando lievi escoriazioni, che non sembrerebbero per fortuna gravi ma comunque si è recato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Vallecrosia col supporto dei militari di Bordighera.