Sanremo: il Consigliere Artioli torna sul velox dell'Aurelia Bis "E' chiaramente lì solo per fare cassa"

“Secondo i dati del Comune di Sanremo, a fronte di oltre 20.000 transiti giornalieri 73 milioni in 10 anni), la Polizia Municipale ha rilevato solo 29 incidenti nel tratto a doppia carreggiata , ragione per cui il ‘Velox’ di Bussana di certo non è lì per ragioni di sicurezza ma solo per far cassa”.

Sono le dure parole del Consigliere di opposizione a Sanremo, Andrea Artioli (Liguria Popolare), dopo le dichiarazioni del Presidente della Provincia, Claudio Scajola, in relazione ai dati dello stesso ente per il tratto di Aurelia Bis tra Taggia e Sanremo, all’altezza di Valle Armea.

“L’Anas – prosegue Artioli - aveva approvato il progetto di questo tratto dell’Aurelia bis per 90 km/h. È stato portato a 70 km/h perché Autofiori ha classificato la strada di categoria D, anche se il Comune di Sanremo che aveva esteso il centro urbano a ricomprendere la valle Armea aveva specificato che ugualmente la Aurelia bis rimaneva strada di categoria B in quanto non vi si affacciano passaggi a raso, passi carrai, edifici vari e vi si entra e si esce sono delle rampe”. Artioli rincara la dose contro la Provincia: “Possono autogiustificarsi come vogliono, dando numeri preso chissà dove e come, essendo differenti da quelli rilevati ufficialmente dalla Polizia municipale di Sanremo, ma in realtà è solo un escamotage per fare cassa sulle spalle dei sanremesi. E ciò che stupisce poi è anche il silenzio del Comune di Sanremo. La seconda commissione che se ne occupava su mio input è stata affossata con le dimissioni ‘forzate’ del consigliere Bellini e da allora, ormai sono passate settimane, non è stata più ricalendarizzata una sua riunione”.

Artioli ne ha anche per il Comune matuziano: “Evidentemente per l’Amministrazione di Sanremo – termina il Consigliere di opposizione - le priorità sono altre, anche se non è dato capire quali siano considerando che sono anni che non azzeccano una pratica senza un seguito di ricorsi e controricorsi. Anche quella sul porto sta evidenziando, con la recente sentenza del Tar, una gestione dilettantesca e approssimativa (come peraltro per il Puc, Casa Serena, il palazzetto di Pian di Poma, il Palafiori, la ‘Pascoli’, Rivieracqua e tanto altro)”.

Tra l’altro l’ufficio infortunistica del Comune di Sanremo ha analizzato le statistiche degli incidenti avvenuti sull’Aurelia Bis, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 17 ottobre scorso, quindi quasi 12 anni. Sono stati 92 gli incidenti, dei quali 52 con lesioni per i protagonisti. Di questi 29 sono avvenuti nei tratti a doppia carreggiata per ogni senso di marcia mentre due mortali si sono registrati nei tratti a unica carreggiata e altri 21 con lesioni.