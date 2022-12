Sanremo: il comune installerà il prossimo anno quattro pannelli luminosi per i messaggi alla popolazione

Il comune di Sanremo installerà quattro nuovi pannelli luminosi, per contribuire in modo più capillare alla diffusione dei messaggi a tutela della popolazione sia in materia di protezione civile che di viabilità cittadina, anche per garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale.

Palazzo Bellevue ha ricevuto in merito un preventivo della ‘Sfhera Srl’, per la fornitura dei 4 display con la possibilità di messaggio variabile, della grandezza di 110x80 centimetri, oltre ai pali e tutto il materiale per l’installazione, compresi i collegamenti con il Comune per la gestione dei messaggi.

L’investimento del Comune sarà di 13mila euro più Iva, oltre a un canone annuo di 250 euro per tutti i pannelli, per il collegamento automatico con la Protezione Civile. La fornitura delle apparecchiature, è prevista per il triennio 2023-2025.