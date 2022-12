Coronavirus: in calo la pressione nel Principato di Monaco, scendono tasso di positività e di incidenza

Sono stati 67 i nuovi casi di Covid nell’ultima settimana nel Principato di Monaco, dove salgono a 15.918 le persone colpite dall’inizio della pandemia, a fronte delle 15.804 guarite.

A oggi sono 25 i pazienti in ospedale e, nessuno di questi è in terapia intensiva mentre sono 33 quelli seguiti a casa. Nell’ultima settimana sono stati 1.201 i tamponi eseguiti per un tasso di positività al 13,49%. In caso anche il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive sulla base di 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni: 171 (contro i 258 della settimana precedente).