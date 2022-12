Sanremo: incontri didattici del Consolato del Mare con gli studenti delle Scuole Medie G. Pascoli

Il Consolato del Mare di Sanremo ringrazia per l'invito e la collaborazione offerta dall'Istituto Comprensivo Sanremo Levante - Scuole Medie G. Pascoli, per gli incontri didattici sui 'Cetacei del Mediterraneo' con le classi prime di scuola secondaria anche nella sede distaccata di Bussana.



"Tutti i giovani studenti hanno attivamente partecipato con interesse e sono stati coinvolti negli approfondimenti sia di biologia marina che della vita dei Cetacei, mammiferi marini che, tra l'altro, vivono nel nostro Mare, il 'Santuario dei Cetacei'. Sapere che nel Mediterraneo non vi siano Balene, bensì Balenottere, ben differenti; scoprire la rara intelligenza dei Tursiopi, la potenza e la forza dei Capodogli hanno creato le premesse per studi futuri più approfonditi ed una solida base di competenze. La Dirigente Dott.ssa Anna Maria Fogliarini, la Vicepreside Proff.ssa Elena Pasio Giorgi, Prof.ssa Adele Piana, Prof.ssa Allegra Celli, Prof.ssa Beatrice Summa, Prof.ssa Francesca Boni ed i Docenti Prof. Carmine Esposito e Prof. Claudio Schiavon hanno contribuito al successo degli incontri coordinati dalla attenta e dinamica Prof.ssa Caterina Trevi. Giovanni Manuguerra del Consolato del Mare, rinnova la disponibilità per futuri incontri anche con altri Consoli esperti in discipline legate alla navigazione, al mondo sommerso, al mare".