Sanremo: dopo tanto tempo riapre il parcheggio alla stazione ferroviaria ma solo per 50 auto

Buone notizie per chi utilizza il treno per viaggiare da Sanremo e che, negli ultimi tempi non ha potuto usufruire del parcheggio alla stazione ferroviaria di corso Cavallotti.

Non sono mancate, negli ultimi mesi, le forti lamentele dei viaggiatori, costretti a cercare un posto in giro per la città, in modo da poter poi approdare allo scalo ferroviario da dove prendere un treno. Fino a oggi la maggior parte di loro, infatti, era costretta a parcheggiare al Palafiori o in via Anselmi, luoghi non molto vicini allo scalo, soprattutto tenendo conto che, una volta entrati in stazione bisogna fare circa 400 metri per raggiungere i binari.

In attesa della consegna definitiva della ‘Scia’ antincendio dell'autorimessa della stazione ferroviaria, il Comune di Sanremo ha presentato un’autorizzazione provvisoria che permette la riapertura dell’autorimessa con un limite massimo di capienza di 50 autovetture. Il parcheggio, lo ricordiamo, era interessato da lavori finalizzati all’adeguamento degli impianti strutturali.

Da oggi, quindi, è di nuovo possibile fruire dell'autorimessa da parte di abbonati e non abbonati.