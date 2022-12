Sanremo: abbattimento di un pino, interviene il PAT "Perchè non si segnalano anche i numerosi abusi sul taglio alberi"

"Chi segnala gli alberi da abbattere segnala anche i numerosi abusi sulle alberature non conformi al nostro regolamento per il verde quali capitozzi e distruzione di giardini privati in zona di vincolo come corso inglesi?". È l'interrogativo che si pongono gli attivisti del PAT in merito all'abbattimento di un pino nel parco delle Carmelitane, in corso Cavallotti a Sanremo.

"Di fronte alla continua ed incalzante azione di abbattimento autorizzata dagli uffici, incondizionata da leggi a tutela del verde urbano, ma attenta alle esigenze edilizie private, è naturale che le persone nel vedere il proprio paesaggio, risorsa turistica, imbruttito ed impoverito con disinvoltura nutrano della legittima diffidenza nei confronti degli amministratori e dei loro esperti di fiducia. Il pino in questione è sicuramente da abbattere? - il gruppo a difesa del verde chiede - Il pino ha un apparato radicale molto solido, con fittone verticale robustissimo e apparati radiali che fanno da piede dove serve. Siamo sicuri che l'apparato è del tutto compromesso? Chi ha verificato? Si potrebbe considerare di recintare l'area per evitare danni e nel frattempo fare le dovute verifiche? La diffidenza è il minimo".