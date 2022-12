Imperia, i capitoli Bni di Area 58 Riviera dei Fiori augurano a tutti un sereno Natale

Bni una realtà sempre più presente nel nostro territorio divisa in gruppi che vengono chiamati capitoli ed è rappresentata dal Capitolo Impero di Imperia nato nel 2017, il Capitolo Sanremo nato nel 2019, il Capitolo 8 Luoghi di Bordighera nato nel 2021, il Capitolo Valle Argentina di Arma di Taggia nato nel 2022, il Capitolo Corsaro Nero di Ventimiglia nato nel 2022 e i due gruppi nascenti del Valle del San Lorenzo e il Golfo Dianese.

BNI porta nel suo motto tutto il significato della sua vision “Il dare e ricevere”, sostanzialmente fare rete attraverso un aiuto reciproco basato sulla fiducia e la leale collaborazione. Un nuovo modo di fare business che porta gli imprenditori a sentirsi meno soli nel perseguire i propri obiettivi.

BNI è “sbarcata” nella nostra provincia attraverso una coppia di director piemontesi, che per primi hanno creduto che anche in un territorio che non è proprio riconosciuto per la disponibilità ed apertura verso gli altri, si potesse creare un network che sta cambiando il modo con il quale il mondo fa affari; Claudia Piolatto e Marco Franceschini.

Tra gli imprenditori che per primi hanno aderito, i pionieri Calogero “lillo” Buonasera, Alessandro Serini, Marco Calabrese, Marco Podesta', Mario Martino, Ezio Malvestuto, Stefano Gobbi, Salvatore Pinga, sono ancora presenti nell'organizzazione. Dagli iniziali pochi imprenditori dei primi mesi del 2017 ai 180 attuali, si è creato un mondo di imprenditori, consulenti, professionisti, nei più disparati settori e specializzazione presenti nel nostro tessuto dell'iniziativa privata: notai, farmacisti, commercialisti, ristoratori, edili, medici, commerciali di tutte le merceologie, agenzie funebri, formatori, coach, avvocati, assicuratori, consulenti del lavoro ecc., in conclusione tutte le professioni.

Nel mondo BNI non è presente il solo business, c'è anche il sociale, con un'associazione del volontariato presente in ogni capitolo alla quale viene donata la quota di iscrizione per poter sviluppare il proprio obbiettivo. BNI non si dimentica dei giovani con un progetto di sostegno nelle scuole chiamato Business Voices, un modo per aiutare all'orientamento le future generazioni di cittadini.

BNI nel che nostro territorio si riconosce sotto al brand Area58 augura a tutti un prospero anno 2023.