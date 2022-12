Pontedassio: il 24 sera vendita del pane della vigilia a sostegno della Caritas

Anche quest'anno la pro loco di Pontedassio organizza un'iniziativa di carità la vigilia di Natale prima della Messa delle 21 nel piazzale antistante la chiesa Parrocchiale. Sarà possibile acquistare, ad offerta libera, il pane della vigilia. Un modo semplice per spezzare idealmente il pane sulle tavole anche con chi vive un Natale difficile.

Le offerte raccolte saranno devolute alla Caritas vicariale che opera in valle Impero, con sede a Pontedassio nei locali delle opere Parrocchiali, messi a disposizione dal Parroco Don Matteo Boschetti

La Caritas Vicariale mensilmente e grazie all'opera costante dei volontari effettua distribuzione alimentare alle famiglie in difficoltà del territorio della vallata, con la distribuzione di buoni acquisto gratuiti e la fornitura di indumenti.