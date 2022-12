Tassazione per i pensionati frontalieri al 5%: Parodi (Fai) "Migrazione e più entrate per lo Stato italiano"

“L'emendamento approvato ieri in commissione bilancio scritto dal FAI non avrà solo un riscontro economico importante per i pensionati Frontalieri. Dalla giornata di ieri sempre più pensionati residenti all'estero e non solo di nazionalità italiana ma molti francesi ci chiedono informazioni sulla tassazione al 5%”.

Interviene in questo modo il segretario dei ‘Frontalieri Autonomi Intemeli’, Roberto Parodi, commentando la notizia relativa alla riduzione della tassazione per i lavoratori. “È facile prevedere che una importante migrazione verso il territorio italiano ci sarà nei prossimi anni. Questo porterà maggiore economia e paradossalmente più entrate per lo stato. Seguiremo la tendenza già dai prossimi anni. Tornando sulla legge approvata vorremmo ribadire i ringraziamenti a chi, senza il loro lavoro, ha permesso questo storico traguardo”.

“Un risultato storico – termina Parodi - per il quale dobbiamo ringraziare l’assessore regionale Marco Scajola, il Presidente Giovanni Toti e l’Onorevole Ilaria Cavo per l’impegno profuso per raggiungere questo obiettivo, fondamentale per gli 8.000 pensionati frontalieri ed i 4.500 lavoratori frontalieri che andranno in pensione nel medio periodo. Un atto concreto per i lavoratori frontalieri del Ponente, grazie ad impegno economico importante di Noi Moderati. L’attenzione del Presidente Giovanni Toti e dell’assessore regionale Marco Scajola per i bisogni dei lavoratori frontalieri è costante, questo ne è una dimostrazione concreta. Il FAI ringrazia anche gli altri esponenti politici che si sono adoperati per raggiungere questo risultato”.