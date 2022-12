Sanremo: open day per i più piccini alla scuola primaria 'Asquasciati' (foto)

Il 19 dicembre si è tenuto l’open day della scuola primaria 'Asquasciati'. I bimbi della scuola dell’infanzia sono stati accolti e coinvolti in un percorso itinerante attraverso le classi dell’istituto.



Il benvenuto è iniziato in cortile, dove i ragazzi delle classi quinte, trasformando i pensieri in parole, hanno invitato i bimbi a proseguire alla scoperta delle loro attività all’interno dell’istituto.