Sanremo: affidati i lavori per la sistemazione delle scogliere ai Tre Ponti e a Pian di Poma

Il Comune di Sanremo gioca d’anticipo sulla stagione balneare 2023 e mette mano alle scogliere che necessitano di una sistemazione.

Negli ultimi giorni gli uffici di palazzo Bellevue hanno concluso le procedure per l’affidamento di due interventi che interesseranno la zona dei Tre Ponti e quella di Pian di Poma Levante.



Nel primo caso la scogliera ammalorata è quella a protezione del muro nel tratto che va dai bagni Azzurri alla spiaggia libera Tre Ponti. Interverrà la ditta ‘Comar’ di Imperia per un importo di 48 mila euro.

Stessa cifra per la scogliera a protezione della costa a Pian di Poma; in questo caso il lavoro sarà effettuato dalla ditta ‘F.lli Urgnani’ di Arma di Taggia.



I due lavori sono stati affidati con procedura diretta e finanziati grazie al contributo da 114 mila euro arrivato da Regione Liguria e destinato proprio alla sistemazione delle scogliere.