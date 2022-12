Imperia: sottopasso allagato e traffico in tilt, Abbo sarcastico "Dalla debacle un'opportunità, pulmini anfibi?"

"Siamo certi che l'amministrazione - dopo aver concesso un encomio solenne al progettista - saprà cogliere, anche da questa debacle annunciata, un'opportunità".

Dice con sarcasmo Guido Abbo, consigliere comunale di Imperia e Capogruppo di “Imperia al Centro”, in merito ai problemi registrati dal sottopasso dell'argine sinistro, a causa della pioggia di queste ore. Viabilità interrotta a causa dell'allagamento e 'pioggia' di critiche che hanno trovato sponda nella minoranza: "Vuoi vedere che non si allaga più?, 'Noi non si molla'. 'Chi la dura la vince'. Non c'è dubbio, siamo di fronte a superiori capacità di veggenza che la Sibilla cumana ci fa un baffo. La gufata da Guinness dell'assessora Gandolfo ha coinciso, ahimè, con la più consistente precipitazione dell'ultimo semestre, ben 50 millimetri - che nel cuneese considerano pioggerella fine, ma tant'è... mandando in tilt il 'nuovo' sottopasso dell'argine sinistro dell'Impero e rovinando il murales verde-azzurro stile asilo d'infanzia e marginalmente, la giornata di qualche migliaio di automobilisti".