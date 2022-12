Giù le tasse per i pensionati frontalieri, la soddisfazione della Segreteria provinciale della Lega

“Si tratta di una battaglia storica dei cittadini dell’estremo Ponente ligure – dichiara il neosegretario Antonio Federico - per questo, ringraziamo le associazioni, quali il FAI, e tutti i parlamentari del centrodestra che si sono adoperati unitariamente per questa importante misura, in particolare l’ex deputato frontaliero Flavio Di Muro, che da parlamentare in carica, ed anche successivamente, non ha mai mancato di manifestare il proprio sostegno, con atti concreti alla Camera. E’ certamente un primo risultato, bisognerà ora aspettare i passaggi in Aula e l’approvazione definitiva della legge di bilancio, ma possiamo già dire di aver traguardato un risultato di grande rilevanza. Ringraziamo il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti perché l'emendamento si basa su una norma da lui stesso introdotta in legge di bilancio, e successivamente rivista, oltre che per il parere favorevole, decisivo e necessario, espresso a nome del Governo”.