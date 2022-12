Imperia: imprenditore segnalato all’Anac per cartelle esattoriali non pagate, accolto il ricorso della difesa

L’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, ha accolto il ricorso avanzato dall’avvocato Hakan Eller che rappresentava un imprenditore di Imperia.



L’imprenditore un precedenza aveva vinto una gara d’appalto, ma all’esito di alcuni controlli effettuati dalla Guardia di Finanza era emerso che non erano state pagate alcune cartelle esattoriali per circa 15mila euro. L’imprenditore, subito dopo le verifiche, si era impegnato a pagare i debiti rateizzando le somme. Ciò, però non è bastato a far chiudere il procedimento dinanzi l’Anac e infatti l’imprenditore rischiava una sanzione pecuniaria elevata e anche di perdere i requisiti per partecipare alle gare d’appalto.



All’esito dell’istruttoria è stato accolto il ricorso avanzato da legale Hakan Eller che è riuscito ad archiviare il procedimento.