Imperia: traffico e code questa mattina sull'Argine Sinistro, l'Amministrazione "Lavori che stanno terminando"

Interviene il Comune sul traffico registrato questa mattina nei pressi del sottopasso dell'Argine Sinistro, interdetto per un breve periodo di tempo al traffico da parte della Polizia Municipale a causa di un allagamento di alcuni centimetri creatosi a seguito delle intense precipitazioni.

“L’episodio è dovuto a lavori sullo scarico da realizzarsi in alveo del Torrente Impero – evidenzia l’Amministrazione - in fase di conclusione in queste ore e non ancora terminati dall'impresa nei giorni precedenti a causa delle condizioni meteo avverse, che non garantivano la necessaria sicurezza dei lavoratori. Risultano invece correttamente eseguite le opere all'interno del suddetto sottopasso”.