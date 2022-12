Game4value categoriagovernance: il ‘Montale’ di Bordighera sul podio

Il 'Montale' di Bordighera, sotto la dirigenza di Antonella Costanza e grazie al prezioso contributo della prof.ssa Lucilla Pirovano, sono stati proclamati terzi qualificati gli alunni Mohammed Amine Akkioui, Stefano Cutrì di 5T e Jacopo Sciotto, Mattias Sula, Davide Sinagra, Patrizio Giordano di 4T, nell’ambito del progetto “Game4Value, La Game Jam di Fondazione ANIA”.

A “Game4Value”, una forma di concorso innovativa, in cui i partecipanti si sfidano per creare un videogioco partendo da un’idea, potevano partecipare studenti delle scuole secondarie di secondo grado, riuniti in squadre da 3 a 6 persone appartenenti allo stesso istituto.

Il piazzamento del liceo OSA è nella categoria Governance, per la quale iragazzi hanno ideato un videogioco, i componenti del team vincitore avranno inoltre la possibilità di collaborare con una società leader nel settore dei videogame, con la quale potranno sviluppare la loro idea. La scuola grazie ai vincitori riceverà anche un premio in denaro per l'acquisto di materiale didattico.