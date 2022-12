Imperia: vietato l'ingresso a un sindacalista del Sappe in carcere, la dura accusa di Donato Capece

La Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) denuncia il comportamento anti sindacale nel carcere di Imperia, da un ispettore impiegato provvisoriamente come Comandante di Reparto.

“Ad oltre trent’anni dall’entrata in vigore della Legge - tuona Donato Capece, segretario generale del Sappe - che ha tra l’altro introdotto la libera sindacalizzazione e tutti i diritti conseguenti al personale di Polizia Penitenziaria, è gravissimo quanto avvenuto ieri. Il Comandante di Reparto del giorno, un ispettore con qualifica di sostituto commissario peraltro appena trasferito dalla Casa circondariale di Sanremo dove non svolgeva compiti e mansioni operative, ha impedito l’accesso al segretario regionale del nostro sindacato, che si era recato nel carcere di via Giacomo Agnesi per la consegna, ai delegati locali e provinciali del Sindacato, delle strenne natalizie da consegnare successivamente agli iscritti”.

“E’ un fatto gravissimo, inaccettabile e intollerabile – prosegue Capece - in sfregio agli articoli 39 e 40 della Costituzione e di tutta normativa e giurisprudenza che disciplinano il diritto e le relazioni sindacali. Unico responsabile è l’ispettore, che non ha neppure informato l’autorità dirigente dell’istituto. Tutto ciò appare un chiaro atteggiamento anti sindacale che non è accettabile ed anzi va stigmatizzato nella maniera più ferma”.

Il leader del Sappe ha quindi chiesto i chiarimenti ai vertici locali, regionali e nazionali dell’Amministrazione Penitenziaria, al direttore in missione a Imperia Maria Cristina Marrè, al provveditore di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Rita, al capo del personale del DAP Massimo Parisi e all’Ufficio ministeriale delle relazioni sindacali di Roma. Ha anche dato mandato al proprio studio legale di valutare e predisporre ogni utile iniziativa, a tutela delle prerogative sindacali per quanto avvenuto.