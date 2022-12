Borghetto d’Arroscia: a Gazzo la slitta di Babbo Natale prende il posto dell'albero di 6 metri fatto all'uncinetto

È trascorso un anno dall’inaugurazione dell’albero di 6 metri realizzato con lana riciclata lavorata all’uncinetto a Gazzo d’Arroscia.

Gli abitanti hanno voluto mantenere la tradizione e ricordare il Natale con fantasia. Infatti, nello stesso posto, dove lo scorso anno svettava l’albero di 6 metri, a fianco del monumento intitolato all’On. Innocenzo Lucifredi, i compaesani hanno realizzato la slitta di Babbo Natale in legno, trainata da quattro renne, anch’esse realizzate con legno di recupero e ricolma di doni.

Per la gioia dei bambini l’auspicio che venga imbiancata dalla neve, proprio la notte di Natale. Sarebbe bello rivivere quelle emozioni che negli ultimi anni non abbiamo avuto la possibilità di provare a causa dei cambiamenti climatici. I saggi proverbi contadini ricordano anche “sotto la neve pane”.

Fino al 6 gennaio si potrà ammirare la slitta illuminata, la casa di Babbo Natale, vari Presepi negli scorci caratteristici e scovare i piccoli gnomi che spuntano come funghi lungo tutto il paese.